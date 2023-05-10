Районы Омской области получат 150 новых автобусов

Омская область получит 700 млн рублей из федерального бюджета на приобретение новых автобусов. Транспорт будет направлен в муниципальные районы.

Информацию о закупке опубликовал врио губернатора Виталий Хоценко в своем Telegram-канале. По его словам, замгубернатора Валерий Бойко должен наладить взаимодействие с фондом развития территорий для получения дополнительных средств на реализацию инфраструктурных проектов региона. Об этом пишет ИА «Город55».

Также новые автобусы получит Омск, который вошел в число 13 городов, где до конца 2023 года обновят парк пассажирского транспорта. Машины поступят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Ранее сообщалось, что в Рязани в 2023 году планируют заменить контактную троллейбусную сеть. Также город закупит минимум 47 новых автобусов по программе лизинга.