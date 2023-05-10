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Дмитрий Чернышенко примет участие в Молодежном форуме по управлению интернетом

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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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12 мая заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко примет участие в III Молодежном форуме по управлению интернетом (Москва) и наградит призеров конкурса на соискание премии Альянса по защите детей в цифровой среде.

Форум, который является частью экосистемы ООН, ежегодно собирает более 400 студентов и молодых специалистов со всей страны, интересующихся актуальными тенденциями и перспективами эволюции Всемирной паутины, особенно ее российского сегмента. В этом году в повестке дня такие вопросы, как создание отечественного онлайн-контента, развитие IT-волонтерства, противостояние рискам и угрозам, связанным с «темной» стороной интернета и распространением технологий дипфейков.

В этом году на площадке форума впервые пройдет награждение победителей премии «За безопасное цифровое детство». Премия присуждается в трех номинациях: «Уроки безопасности в Сети» — для учителей, «Взрослые и дети в интернете» — для родителей и «Лучший юношеский проект» — для учащихся учреждений среднего образования в возрасте от 14 до 18 лет. Участниками конкурса стали более 1200 человек почти из всех регионов России. В финал прошли авторы самых креативных и ярких проектов и предложений, которые помогут сделать интернет дружелюбным пространством для самых молодых пользователей.

Дмитрий Чернышенко регулярно принимает участие в мероприятиях, посвященных тематике управления интернетом, в том числе международных. В 2021 году на проходившем в Польше Форуме ООН по управлению интернетом он выступил на пленарной сессии высокого уровня, посвященной инвестициям в развитие цифровой среды и международному цифровому сотрудничеству.

«Мы делаем ставку на молодое поколение, которое настроено на международное сотрудничество в цифровом пространстве. Только вместе мы сделаем интернет доступной и безопасной средой», — отметил тогда вице-премьер.

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