Пенс заявил об отсутствии влияния решения суда на отношение избирателей к Трампу

Признание экс-главы Белого дома Дональда Трампа виновным по иску о домогательствах к писательнице и журналистке Джин Кэрролл не оттолкнет от него американских избирателей. Такое мнение высказал 9 мая в интервью телекомпании NBC бывший вице-президент США Майк Пенс, комментируя решение суда.

«Я знаю, что это [дело] очень увлекательно для представителей национальных СМИ, но я не думаю, что это то, на чем сосредоточен американский народ», — сказал он.

Пенс также высказался в защиту Трампа. Он рассказал, что за четыре с половиной года работы с политиком, он ни разу не слышал о подобных инцидентах и не был свидетелем подобного поведения.

В тот же день суд в Нью-Йорке признал виновным Трампа по гражданскому иску Кэрролл, которая обвинила его в домогательстве и клевете. При этом присяжные пришли к выводу, что политик не совершал изнасилования, в котором его первоначально обвиняли.

В 2019 году Кэрролл опубликовала книгу, где утверждала, что в конце 1995 года или в начале 1996 года Трамп изнасиловал ее в примерочной магазина в центре Нью-Йорка. Тогда она подавала соответствующий иск в суд, однако дело не получило хода. В ноябре прошлого года американка предъявила новый иск. Трамп неоднократно отвергал обвинения в свой адрес, заявляя, что никогда не встречался с Кэрролл.

В свою очередь адвокат истца Роберта Каплан на заседании Манхэттенского федерального суда обратила внимание на то, что бывший президент США не явился в суд для дачи показаний в рамках дела. Также она указала, что ее подзащитная точно соответствовала «вкусу» Трампа, хотя сам бывший президент говорил, что не совершил бы с журналисткой ничего подобного, потому что она «не в его вкусе», отмечает «Газета.Ru»

Слушания по иску начались в апреле на фоне предвыборной кампании, когда политик уже объявил о намерении баллотироваться на второй президентский срок в 2024 году. В начале мая адвокат Трампа Джо Такопина подал ходатайство с просьбой признать процесс недействительным. Он обвинил судью Льюиса Каплана в предвзятости и симпатии к Кэрролл. Между тем судья в Нью-Йорке отказал бывшему президенту в аннулировании процесса.

Сам экс-глава Белого дома назвал уголовное преследование и вердикт присяжных позором и «продолжением величайшей охоты на ведьм за всё время».