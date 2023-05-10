Реклама
Прямой эфир
Мир
Маск опроверг слухи о соглашении с экс-ведущим Fox News о запуске шоу в Twitter
Происшествия
В Запорожской области предотвратили покушение на начальника отдела полиции
Мир
В МИД Британии усомнились в роли контрнаступления ВСУ в конфликте
Мир
Школа при посольстве России в Польше возобновила занятия
Политика
Встреча глав МИД РФ, Турции, Сирии и Ирана началась в Москве
Мир
Американский генерал назвал победу Украины главным страхом Запада
Мир
Источник назвал подход РФ на переговорах по зерновой сделке конструктивным
Мир
В США признали уязвимость ПВО Patriot на Украине перед ВС РФ
Мир
Генерал США назвал угрожающими темпы модернизации китайской армии
Общество
Дело возбудили в отношении прикурившего от Вечного огня в Серпухове
Мир
Пушков заявил о проигрыше США схватки за Сирию
Происшествия
В Курганской области потушили все угрожавшие населенным пунктам пожары
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло на Камчатке
Сюжет:

Пенс заявил об отсутствии влияния решения суда на отношение избирателей к Трампу

0
Фото: Global Look Press/Ron Sachs
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Признание экс-главы Белого дома Дональда Трампа виновным по иску о домогательствах к писательнице и журналистке Джин Кэрролл не оттолкнет от него американских избирателей. Такое мнение высказал 9 мая в интервью телекомпании NBC бывший вице-президент США Майк Пенс, комментируя решение суда.

«Я знаю, что это [дело] очень увлекательно для представителей национальных СМИ, но я не думаю, что это то, на чем сосредоточен американский народ», — сказал он.

Пенс также высказался в защиту Трампа. Он рассказал, что за четыре с половиной года работы с политиком, он ни разу не слышал о подобных инцидентах и не был свидетелем подобного поведения.

В тот же день суд в Нью-Йорке признал виновным Трампа по гражданскому иску Кэрролл, которая обвинила его в домогательстве и клевете. При этом присяжные пришли к выводу, что политик не совершал изнасилования, в котором его первоначально обвиняли.

Явка с невинной: Трамп стал первым президентом США с уголовным обвинением
Как это отразится на его предвыборной кампании в 2024 году

В 2019 году Кэрролл опубликовала книгу, где утверждала, что в конце 1995 года или в начале 1996 года Трамп изнасиловал ее в примерочной магазина в центре Нью-Йорка. Тогда она подавала соответствующий иск в суд, однако дело не получило хода. В ноябре прошлого года американка предъявила новый иск. Трамп неоднократно отвергал обвинения в свой адрес, заявляя, что никогда не встречался с Кэрролл.

В свою очередь адвокат истца Роберта Каплан на заседании Манхэттенского федерального суда обратила внимание на то, что бывший президент США не явился в суд для дачи показаний в рамках дела. Также она указала, что ее подзащитная точно соответствовала «вкусу» Трампа, хотя сам бывший президент говорил, что не совершил бы с журналисткой ничего подобного, потому что она «не в его вкусе», отмечает «Газета.Ru»

Слушания по иску начались в апреле на фоне предвыборной кампании, когда политик уже объявил о намерении баллотироваться на второй президентский срок в 2024 году. В начале мая адвокат Трампа Джо Такопина подал ходатайство с просьбой признать процесс недействительным. Он обвинил судью Льюиса Каплана в предвзятости и симпатии к Кэрролл. Между тем судья в Нью-Йорке отказал бывшему президенту в аннулировании процесса.

Сам экс-глава Белого дома назвал уголовное преследование и вердикт присяжных позором и «продолжением величайшей охоты на ведьм за всё время».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023