Пенсионерка отдала мошенникам больше 2 млн рублей в Оренбуржье

Полиция проводит проверку по факту дистанционного мошенничества в отношении 66-летней жительницы Оренбурга. Пенсионерка лишилась больше 2 млн рублей.

По словам потерпевшей, ей звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками банка и ФСБ. Они убедили пенсионерку, что на ее имя кто-то пытается оформить кредит. Для предотвращения операции женщине якобы требовалось установить на телефон приложение для удаленного доступа. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье».

Получив доступ к смартфону оренбурженки, злоумышленники оформили кредит и несколько кредитных карт. Затем они убедили женщину перечислить средства на «безопасный» счет.

В начале мая в Самаре возбудили уголовное дело по факту мошенничества в отношении бетонщика предприятия. Мужчина доверился собеседникам по телефону и продиктовал коды безопасности из SMS-сообщений. С его счета списали 960 тыс. рублей.