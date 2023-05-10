Запрет на охоту продлили в Свердловской области из-за риска пожаров

В Свердловской области до 15 мая продлили запрет на охоту. Ситуация связана со сложной пожарной обстановкой на Урале.

Ограничения были введены с 27 апреля. По данным «ТагилСити.Ру», запрет позволяет снизить количество людей, которые посещают леса, и предупредить возникновение новых лесных пожаров. В связи с запретом на охоту временно прекращена и выдача разрешений на охоту.

В Свердловской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Штраф за нарушение правил безопасности для физических лиц составляет до 60 тыс. рублей, для юридических лиц — до 2 млн рублей. В департаменте информационной политики региона отметили, что к пожарам чаще всего приводит человеческая деятельность. Общая площадь природных пожаров, по данным за 9 мая, составляла 77,4 тыс. га.

В Курганской области к 10 мая потушили все ландшафтные пожары, которые угрожали населенным пунктам. От огня спасли 20 тыс. жилых домов и 214 объектов жизнеобеспечения.