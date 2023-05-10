Перенос боевых действий в населенные города является преступлением украинского руководства против собственного народа. Об этом 10 мая заявил генерал-майор ВВС Греции в отставке, генеральный секретарь греко-российского союза, президент общества друзей Крыма в Греции Павлос Христу в беседе с «РИА Новости».

«Это военное преступление, когда ты бомбишь и воюешь и держишь население посреди боев, когда ты устраиваешь военные базы в городе, в больницах», — отметил он.

По словам Христу, вооруженные столкновения должны вестись только между армиями на открытом пространстве.

Он указал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут бои в городах, откуда еще не эвакуированы местные жители, из-за этого растет число потерь среди мирного населения. Он также подчеркнул, что удержание людей в зоне боевых действий и является военным преступлением и запрещено международным правом.

При этом, добавил собеседник агентства, международная общественность не выразила протест, когда украинские войска на протяжении восьми лет обстреливали города.

В частности, украинские боевики ежедневно обстреливают мирные города Донецкой Народной Республики. Жертвами киевского режима становятся обычные жители, нередко — дети.

Так, 9 мая мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела со стороны ВСУ в селе Озеряновка было повреждено здание школы. Также пострадали дома, населенный пункт частично обесточен.

До этого, 8 мая, в распоряжении «Известий» появилось видео обстрелов жилых кварталов Каховки в Херсонской области со стороны украинских военных. На кадрах слышны взрывы, которые происходят из-за прилетов украинских снарядов по объектам гражданской инфраструктуры города. На последнем кадре вдалеке запечатлен дым.

6 мая глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что российские следователи возбудили более 2,9 тыс. уголовных дел о преступлениях киевского режима в Донбассе с 2014 года. Фигурантами стали 716 человек.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.