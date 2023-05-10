Глава Воронежской области сообщил о попытке атаки БПЛА на военный объект

Два украинских беспилотника попытались атаковать военный объект в Воронежской области. Об этом 10 мая сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Сегодня рано утром на воронежском военном объекте пресечена попытка атаки двумя вражескими БПЛА. В результате мер воздействия один из них отклонился от курса и упал, второй уничтожен огневым поражением», — написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле, добавив, что взаимодействие с органами правопорядка и военного командования продолжается.