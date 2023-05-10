В Биробиджане спасатели вытащили из мазутной ямы почти полностью утонувшую собаку

В Биробиджане спасатели достали тонущую собаку из мазутной ямы. Об этом в среду, 10 мая, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Еврейской автономной области.

В Telegram-канале ведомства отмечается, что животное обнаружили за считаные минуты до полного погружения в яму. В тот момент, когда прибыли спасатели, на поверхности были видны только один глаз, ухо и кончик носа. Собака увязла в мазуте на территории заброшенного завода — прохожие смогли услышать ее слабый скулеж.

Сотрудники экстренных служб соорудили импровизированный настил из досок, чтобы добраться до животного. Прошел час, прежде чем собаку удалось полностью извлечь из ловушки. Судя по истощенному виду, она провела в яме более суток. Вскоре объявился хозяин, который забрал пропавшую питомицу домой.

«Ее было чрезвычайно сложно вытащить! Я тяну за поводок, она задыхается. Я ослабляю хватку — она тонет в мазуте», — поделился сотрудник МЧС, участник спасательной операции Максим Хохленков.

Он также отметил, что место разлива никак не ограждено и может представлять угрозу не только для животных, но и для местных жителей, в особенности детей.

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