Маск опроверг слухи о соглашении с экс-ведущим Fox News о запуске шоу в Twitter

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск опроверг сообщения о подписании соглашения с экс-ведущим Fox News Такером Карлсоном о запуске шоу в Twitter. Соответствующее заявление он сделал во вторник, 9 мая.



«Я хочу дать ясно понять, что мы не подписывали соглашения или чего-либо еще», — написал Маск в своем аккаунте в Twitter.



Бизнесмен напомнил, что Карлсон должен придерживаться тех же правил и вознаграждений, что и все создатели контента на платформе.

Маск предупредил, что экс-ведущий теперь не на телевидении и ему необходимо публиковать достоверные сообщения. Иначе пользователи Twitter могут опровергнуть его слова и подать жалобы на недостоверный контент и введение в заблуждение.

Ранее в этот день Карлсон, который в конце апреля покинул телеканал Fox News, анонсировал запуск собственного шоу в Twitter. Он отметил, что считает эту соцсеть единственной крупной платформой, где не пресекается свобода слова.



24 апреля Fox News неожиданно объявил, что его самый популярный ведущий в прайм-тайм покинет сеть. Последний эфир телеведущего состоялся 21 апреля.

Позднее, 27 апреля, Карлсон впервые выступил с видеообращением по поводу своего увольнения с Fox News. По его словам, причиной стало то, что в американских медиа запрещены важные темы, такие как гражданские свободы, развитие науки, демографические изменения и др.

Акции класса А Fox Corp. упали на 5,4% сразу после увольнения журналиста. Телекомпания потеряла около $500 млн.

Карлсон критиковал руководство США и американского лидера Джо Байдена. Например, 25 марта он отметил, что заявления президента и чиновников Белого дома о взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» могут стать самой смешной ложью американского правительства в текущем году.