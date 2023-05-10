Реклама
Прямой эфир
Мир
Маск опроверг слухи о соглашении с экс-ведущим Fox News о запуске шоу в Twitter
Экономика
Объем экспорта из России по ряду позиций превысил показатели 2019 года
Мир
США анонсировали запуск спутников для слежки за гиперзвуковым оружием
Мир
В США назвали сроки появления беспилотных танковых сил
Мир
Генсек НАТО заявил об отсутствии планов принимать в альянс страны Азии
Мир
Американский генерал назвал победу Украины главным страхом Запада
Мир
Источник назвал подход РФ на переговорах по зерновой сделке конструктивным
Мир
В США признали уязвимость ПВО Patriot на Украине перед ВС РФ
Мир
Генерал США назвал угрожающими темпы модернизации китайской армии
Мир
Сотрудник офиса Зеленского погиб в ходе спецоперации
Мир
Пушков заявил о проигрыше США схватки за Сирию
Мир
В МИД Венесуэлы заявили о благодарности человечества России за победу в ВОВ
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло на Камчатке
Сюжет:

Стало известно о гибели 40 боевиков ВСУ от отравления пельменями

RT: 40 бойцов ВСУ умерли от отравления переданными им волонтерами пельменями
0
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Неизвестные передали 30-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) пельмени, в результате 40 боевиков получили смертельное отравление. Об этом 9 мая сообщает телеканал RT в Telegram-канале.

В телефоне убитого десантника 70-й аэромобильной бригады ВСУ нашли голосовые сообщения, в которых говорится о массовом отравлении.

При этом боевик называет волонтеров, передавших блюдо, непроверенными и указывает на то, что после инцидента подразделениями ВСУ запретили принимать у незнакомых людей гуманитарную помощь.

С миру по гривне: почему военнослужащим ВСУ урезали зарплаты
МВФ требует меньше тратить на украинскую армию

Ранее, 25 марта, украинские СМИ сообщали об участившихся случаях получения обвинительных приговоров в рядах ВСУ за распитие спиртных напитков. При этом в одном из примеров говорилось, что в качестве наказания подсудимому был выписан штраф.

До этого, 1 марта, попавшие в плен украинские командиры отделения национальной гвардии Украины рассказали о том, что «почти все (военнослужащие Украины. — Ред.) употребляли» алкоголь, также были и случаи использования наркотиков.

При этом еще в феврале украинский военнопленный Иван Василенко из Полтавы раскрыл, что волонтеры вместе с гуманитарной помощью поставляют на фронт наркотики. Он также рассказал о случаях распития алкоголя на территории военной части. По его словам, командующие знали об этом, но не предавали значения.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023