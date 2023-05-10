Стало известно о гибели 40 боевиков ВСУ от отравления пельменями

Неизвестные передали 30-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) пельмени, в результате 40 боевиков получили смертельное отравление. Об этом 9 мая сообщает телеканал RT в Telegram-канале.

В телефоне убитого десантника 70-й аэромобильной бригады ВСУ нашли голосовые сообщения, в которых говорится о массовом отравлении.

При этом боевик называет волонтеров, передавших блюдо, непроверенными и указывает на то, что после инцидента подразделениями ВСУ запретили принимать у незнакомых людей гуманитарную помощь.

Ранее, 25 марта, украинские СМИ сообщали об участившихся случаях получения обвинительных приговоров в рядах ВСУ за распитие спиртных напитков. При этом в одном из примеров говорилось, что в качестве наказания подсудимому был выписан штраф.

До этого, 1 марта, попавшие в плен украинские командиры отделения национальной гвардии Украины рассказали о том, что «почти все (военнослужащие Украины. — Ред.) употребляли» алкоголь, также были и случаи использования наркотиков.

При этом еще в феврале украинский военнопленный Иван Василенко из Полтавы раскрыл, что волонтеры вместе с гуманитарной помощью поставляют на фронт наркотики. Он также рассказал о случаях распития алкоголя на территории военной части. По его словам, командующие знали об этом, но не предавали значения.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.