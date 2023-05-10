Реклама
Прямой эфир
Мир
Источник назвал подход РФ на переговорах по зерновой сделке конструктивным
Мир
В США признали уязвимость ПВО Patriot на Украине перед ВС РФ
Мир
Генерал США назвал угрожающими темпы модернизации китайской армии
Мир
Сотрудник офиса Зеленского погиб в ходе спецоперации
Мир
Пушков заявил о проигрыше США схватки за Сирию
Мир
В МИД Венесуэлы заявили о благодарности человечества России за победу в ВОВ
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло на Камчатке
Мир
В постпредстве РФ заявили о пределе возможностей ЕС по введению санкций
Мир
В Греции отметили неготовность ВСУ к масштабному наступлению
Мир
В США заявили об обучении около 2 тыс. военных с Украины
Мир
Стало известно об отсутствии консенсуса по продлению зерновой сделки
Экономика
В РФ время ожидания импортных запчастей выросло до полугода
Мир
Американский генерал назвал победу Украины главным страхом Запада
Сюжет:

Источник назвал подход РФ на переговорах по зерновой сделке конструктивным

«РИА Новости»: Россия конструктивно подходит к переговорам по зерновой сделке
0
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На переговорах по зерновой сделке российская сторона занимает конструктивную позицию, Москва дожидается выполнения условий по российскому экспорту. Об этом сообщил 10 мая «РИА Новости» источник, знакомый с переговорами.

«Вполне конструктивную», — сказал собеседник агентства в ответ на соответствующий вопрос.

По его словам, Россия дожидается выполнения условий по российскому экспорту, ранее оговоренных с ООН.

Также дипломатический источник отметил ТАСС, что на переговорах планируется обсуждение безопасности функционирования зернового коридора. Он выразил мнение, что шансы на продление сделки, действие которой истекает 18 мая, имеются.

Встреча высокого уровня по зерновой сделке пройдет в Стамбуле в четырехстороннем формате 10–11 мая.

Слабое зерно: чего от переговоров с ООН ждут в России
И откроют ли консультации путь нашим товарам на мировой рынок

Ранее в этот день сообщалось, что переговоры по зерновой сделке в Стамбуле станут решающими. О консенсусе говорить пока рано.

9 мая госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что США и Великобритания считают, что срок действия зерновой сделки следует незамедлительно продлить. Последние дни имеет место сокращение поступления продовольствия на мировые рынки и людям в Африке, на Ближнем Востоке и по всему миру, которые нуждаются в данном продовольствии.

5 мая ООН призвала все стороны зерновой сделки продолжить обсуждение по продлению и полному выполнению инициативы. В организации также выразили надежду на то, что переговоры позволят преодолеть все трудности, препятствующие ее полной реализации.

14 марта Москва продлила зерновую сделку на два месяца вместо четырех в связи с отсутствием прогресса в вопросе поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. На данный момент российские власти оценивают продвижение по вопросу зерновой сделки для РФ как безуспешное из-за безынициативности ООН.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023