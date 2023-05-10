Источник назвал подход РФ на переговорах по зерновой сделке конструктивным

На переговорах по зерновой сделке российская сторона занимает конструктивную позицию, Москва дожидается выполнения условий по российскому экспорту. Об этом сообщил 10 мая «РИА Новости» источник, знакомый с переговорами.

«Вполне конструктивную», — сказал собеседник агентства в ответ на соответствующий вопрос.

По его словам, Россия дожидается выполнения условий по российскому экспорту, ранее оговоренных с ООН.

Также дипломатический источник отметил ТАСС, что на переговорах планируется обсуждение безопасности функционирования зернового коридора. Он выразил мнение, что шансы на продление сделки, действие которой истекает 18 мая, имеются.

Встреча высокого уровня по зерновой сделке пройдет в Стамбуле в четырехстороннем формате 10–11 мая.

Ранее в этот день сообщалось, что переговоры по зерновой сделке в Стамбуле станут решающими. О консенсусе говорить пока рано.

9 мая госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что США и Великобритания считают, что срок действия зерновой сделки следует незамедлительно продлить. Последние дни имеет место сокращение поступления продовольствия на мировые рынки и людям в Африке, на Ближнем Востоке и по всему миру, которые нуждаются в данном продовольствии.

5 мая ООН призвала все стороны зерновой сделки продолжить обсуждение по продлению и полному выполнению инициативы. В организации также выразили надежду на то, что переговоры позволят преодолеть все трудности, препятствующие ее полной реализации.

14 марта Москва продлила зерновую сделку на два месяца вместо четырех в связи с отсутствием прогресса в вопросе поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. На данный момент российские власти оценивают продвижение по вопросу зерновой сделки для РФ как безуспешное из-за безынициативности ООН.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.