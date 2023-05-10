В США признали уязвимость ПВО Patriot на Украине перед ВС РФ

Системы противовоздушной обороны (ПВО) США Patriot, переданные Вооруженным силам Украины (ВСУ), могут оказаться неэффективными в защите военных объектов Украины. Об этом 9 мая заявило издание The National Interest.

«Системы Patriot являются уязвимыми. Работа радара системы Patriot выдает ее местоположение, делая ее легкой мишенью для российских ударов. Системы Patriot ограничены точечной защитой основных объектов и предназначены для работы в тандеме со средствами ПВО, поражающими цели на больших и малых высотах. Без этих дополнений у Patriot будет слишком много угроз для поражения, и результатом будет слабое покрытие», — говорится в статье.

Кроме того, нецелесообразно использовать перехватчики стоимостью $3 млн для уничтожения беспилотников, стоимость которых значительно меньше.

В этом году Вашингтон закупил только 252 перехватчика PAC-3 MSE для американской армии, многие из них будут использоваться для поэтапного отказа от более устаревших перехватчиков, добавили в материале. Автор пояснил, что это делает Patriot драгоценным товаром, поэтому США не смогут поставить много систем Украине.

Ранее в этот день газета Politico написала со ссылкой на источники, что Вашингтон продолжает поставки комплексов Patriot, боеприпасов и бронетехники Киеву, однако отказывается от передачи ВСУ ракет большой дальности.

3 мая корреспондент Politico Лара Селигман со ссылкой на высокопоставленный источник в Пентагоне сообщила, что система Patriot, а также обученные ее использованию украинские боевики прибыли на минувшей неделе на Украину. Это второй Patriot, прибывший на поле боя после того, как в апреле прибыла система, предоставленная совместно Германией и Нидерландами.

До этого, 19 апреля, первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк сообщил, что системы ПВО Patriot доставлены на Украину из США, Нидерландов и Германии.

Patriot был разработан в 1970-х годах в США. Комплекс применяется во всем мире, в том числе в странах НАТО. Имеет несколько модификаций: одна взрывается рядом с вражеской ракетой, а другая разработана для удара в ее боезаряд. Максимальная высота поражения цели — более 20 км, а обороняемый район — 15–20 км.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.