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В Токио мужчина ранил школьника ножом

NHK: в Токио мужчина напал с ножом на ребенка
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Фото: NHK
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Пожилой мужчина напал с ножом на школьника в Токио. Об этом в среду, 10 мая, сообщил японский телеканал NHK.

Нападение произошло в среду утром в токийском районе Ота, недалеко от железнодорожной станции Камата. Ученика средней школы с ножевым ранением госпитализировали в больницу. По данным СМИ, сейчас его жизни ничто не угрожает.

Недалеко от места нападения обнаружили кухонный нож со следами крови. Полиция задержала мужчину в возрасте старше 60 лет. О мотивах его действий пока не сообщалось. Правоохранительные органы ведут расследование.

Ранее, 16 апреля, стало известно, что правоохранители изъяли нож у злоумышленника, который устроил взрыв в городе Вакаяма во время визита премьер-министра Японии Фумио Кисиды.

Предполагается, что задержанный 24-летний Рюдзи Кимура мог планировать нападение на политика с использованием холодного оружия.

Накануне сообщалось, что следователи изъяли с места ЧП два предположительно взрывоопасных цилиндрических предмета.

Инцидент со взрывом произошел 15 апреля перед выступлением Кисиды в городе Вакаяма одноименной префектуры. Отмечалось, что премьер-министр закончил инспектировать рыбацкий порт и готовился произнести речь, когда неизвестный бросил в его сторону предмет, который сдетонировал после падения. Мужчину задержали сотрудники службы безопасности.

Премьер-министра оперативно эвакуировали, и он провел некоторое время в полицейском управлении. Кисида, несмотря на случившееся, публично произнес речь.

Позже стало известно, что один из присутствовавших на месте происшествия полицейских получил легкую травму. При этом не уточняется, пострадал ли он во время взрыва или в результате давки после него.

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