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Сотрудник офиса Зеленского погиб в ходе спецоперации

Ермак: в Донбассе на передовой погиб сотрудник офиса президента Украины Алексей Титаренко
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Фото: Global Look Press/Klaus-Dietmar Gabbert
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Сотрудник украинской администрации Алексей Титаренко погиб в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Об этом во вторник, 9 мая, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

Отмечается, что Титаренко был главным консультантом директората по вопросам внутренней и гуманитарной политики. Обстоятельства смерти чиновника не уточняются, известно лишь, что он погиб «на передовой».

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2 мая спикер украинской армии Денис Зелинский опроверг предположение основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о гибели командующего силами теробороны украинской армии Игоря Танцюры.

Ранее, 28 апреля, сообщалось, что в Луганской Народной Республике (ЛНР) под Кременной погиб украинский журналист Александр Бондаренко. Отмечалось, что летом 2021 года его кандидатура обсуждалась в качестве потенциального пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского.

В этот же день российские военные в Артемовске уничтожили командира элитного подразделения Вооруженных сил Украины Александра Чернигова. В тот же день ликвидирован еще один офицер Сил спецопераций ВСУ Владимир Ободенко.

Специальная операция по защите мирных граждан Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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