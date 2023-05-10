Расчеты гаубиц Д-20 и ЗРК «Стрела-10» уничтожили более 15 целей в зоне СВО

Артиллерийские подразделения и расчеты противовоздушной обороны (ПВО) Центрального военного округа (ЦВО) объединились для выполнения боевых задач спецоперации. Об этом 10 мая сообщило Минобороны РФ.

Отмечается, что в ходе совместной работы было уничтожено более 15 целей различного типа, в том числе живая сила украинской армии и замаскированные оборонительные сооружения.

По данным МО, стрельба из 152-миллиметровых буксируемых пушек-гаубиц Д-20 велась с закрытых огневых позиций осколочно-фугасными снарядами на дальность до 15 км. Прикрытие обеспечивалось с использованием зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10».

Как заявил командир орудия Д-20 с позывным «Мамай», работа по плановым целям велась преимущественно в ночное время, а вот сообщения о внеплановых целях могли застать бойцов в любой момент, поэтому реагировать приходилось максимально оперативно.

«Позиция занимается очень быстро — то есть, если люди находятся на отдыхе, буквально в течение двух минут уже все на орудии, <...> принимают координаты и работают», — поделился он.

Обычно вся необходимая информация поступает командиру по радиостанции, после чего происходит расчет координат, которые передают наводчикам. «Мамай» добавил, что в последнее время сбор данных чаще всего ведется опосредованно — через беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Это не только быстро и удобно, но также не требует лишний раз подвергать опасности разведчиков.

В свою очередь Вооруженные силы Украины (ВСУ) тоже активно используют беспилотники. Именно от них артиллеристов защищают расчеты ПВО. Они быстро и эффективно справляются с вражеской техникой. По словам механика-водителя комплекса «Стрелы-10» с позывным «Барсук», статистика точных попаданий составляет около 80%.

9 мая официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска высокоточным оружием морского и воздушного базирования ударили по целям украинских боевиков. По его словам, войска России пресекли выдвижение резервов Киева и доставку боеприпасов в районы боевых действий.

В этот же день стало известно, что российские силы поразили ВСУ на донецком направлении. Потери украинской армии за сутки составили более 465 солдат, а также иностранных наемников. На этом же участке СВО военной авиацией было проведено пять самолетовылетов, артиллерия в свою очередь выполнила порядка 73 огневых задач.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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