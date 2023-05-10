Землетрясение магнитудой 4,2 произошло на Камчатке

В Камчатском крае произошло землетрясение магнитудой 4,2. В региональном ГУ МЧС РФ сообщили 10 мая, что в Петропавловске-Камчатском городском округе фиксировались подземные толчки силой до 3 баллов.

Землетрясение произошло на глубине 22 км. Эпицентр залегал на территории Елизовского района в 15 км северо-восточнее Петропавловск-Камчатского, отметили в региональном главке МЧС.

Жертв и разрушений в результате землетрясения нет, угрозы цунами также не было.

Ранее, 1 мая, в районе вулкана Шивелуч на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,0. Очаг залегал на глубине 2 км. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

До этого, 22 апреля, в акватории Тихого океана Камчатского края зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,2 балла. Его эпицентр был в акватории Тихого океана, на расстоянии около 200 км к юго-востоку от Петропавловск-Камчатского городского округа.