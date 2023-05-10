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Эксперт заявил о подготовке ВСУ к контрнаступлению до 80 тыс. боевиков

Военный эксперт Насонов: Киев подготовил к контрнаступлению около 80 тыс. бойцов
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Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
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Киев подготовил к контрнаступлению до 80 тыс. украинских боевиков. Об этом 10 мая в разговоре с URA.RU заявил эксперт по безопасности, полковник запаса, ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества Роман Насонов.

«На Украине подготовлено порядка восьми механизированных бригад, численность которых они явно завышают. Даже со всеми силами усиления их порядка 75–80 тыс. Тот комплект боевой техники, который в настоящее время анонсируется им в качестве поставки не предполагает достаточной возможности весь этот личный состав убрать под броню», — сказал он.

Эксперт добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в таком составе не смогут прорвать оборону.

«В лучшем случае ударный клин, ударные подразделения, далеко не второй эшелон или резерв будут иметь возможность качественно и маневренно действовать на поле боя. Из данной группировки мы можем понимать, что они могут нанести удар. Тактика предполагает, что численности данной группировки далеко не хватит, чтобы прорвать глубокоэшелонированную оборону наших соединений и частей», — объяснил он.

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Ранее, 8 мая, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что непогода мешает ВСУ начать контрнаступление. Из-за дождей и грязи бронетехника не может передвигаться по чернозему.

Накануне The Telegraph со ссылкой на официальных лиц Украины сообщил, что Киев пересмотрит планы по контрнаступлению из-за российских планирующих бомб. Авторы материала указывают, что использование российскими военными планирующих бомб, незаметных для радаров, и их высокая эффективность могут заставить Киев пересмотреть планы контрнаступления. По данным украинских официальных лиц, военные РФ выпускают не менее 20 планирующих бомб в день.

Между тем 3 мая глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что контрнаступление украинских войск уже фактически началось. Он отметил высокую активность авиации противника по периметру и внутри фронта. По его мнению, наступление ВСУ может перейти в активную фазу уже в ближайшие дни.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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