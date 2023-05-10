Посол РФ в США Антонов заявил об усилении попыток переписать историю ВОВ

Попытки исказить историю Великой Отечественной войны с годами становятся всё наглее, их предпринимают для разобщения людей на пространствах бывшего Советского Союза. Об этом во вторник, 9 мая, заявил посол России в США Анатолий Антонов во время выступления на приеме в дипломатическом представительстве по случаю Дня Победы.

«Чем дальше в прошлое отодвигаются события Великой Отечественной войны, тем наглее становятся попытки переписать историю, принизить значение нашей Победы и даже возложить ответственность на Советский Союз за развязывание мирового конфликта», — сказал он.



По его словам, те, кто преследует такую цель, хотят разрушить фундамент единства людей разных национальностей в странах бывшего СССР.

«Считаю долгом каждого из нас передавать историческую правду нашим детям, внукам и правнукам, рассказывать им о героях, подаривших нам возможность жить, о том, что поколение победителей не только освободило Европу от коричневой чумы, но и затем смогло в кратчайшие сроки восстановить страну, превратив ее в сверхдержаву», — отметил посол.



Антонов напомнил, что сейчас российские ВС сражаются на Украине против «фашистской заразы». Он считает, что многим людям в братской стране перевернули самосознание и запрограммировали против России.

Ранее, 8 мая, Антонов рассказал о том, как многие люди пытаются забыть о подвиге советского народа и обвинить СССР в нападении на Европу. Антонов напомнил о необходимости не забывать подвиги своих дедов и прадедов. Он добавил, что важно осознать, чем пришлось пожертвовать ради достижения мира, который есть сейчас.

Между тем, 9 мая Антонов заявил о всплеске русофобии в США перед Днем Победы. По его мнению, это связано с нежеланием упоминать о решающем вкладе советской армии в борьбе с фашистской угрозой.



Накануне посол РФ в Вашингтоне рассказал о том, что в США угрожали аннулированием паспортов американским ветеранам, изъявившим желание посетить Россию для участия в праздновании Дня Победы. По его словам, подобное происходит уже второй год и может расцениваться как попытка подорвать «дух боевого товарищества времен Великой Отечественной войны».

Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 8 мая, миру важно напоминать о Победе и об освобождении мира от фашизма. Он заявил, что в этом году отдать дань уважения ветеранам особенно важно, потому что «так или иначе с проявлениями нацизма мы имеем дело до сих пор».

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