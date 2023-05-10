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Подводник Мороз рассказал о своих чувствах в первый день ВОВ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Изначально многие люди встретили новость о начале Великой Отечественной войны с уверенностью в скорой победе Красной армии. Об этом рассказал «Известиям» капитан первого ранга, подводник Михаил Мороз.

Он узнал о начале Великой Отечественной войны в компании друзей. По его словам, никто сначала не понимал, насколько всё серьезно.

«Там один закричал: «А-а-а, мы за три дня их разобьем, расколошматим». <…> Вот с таким оптимизмом мы встретили. Но прошло несколько дней, и немцы появились уже у нашего села», — сообщил Мороз.

Подводник вспомнил, что изначально к немецким захватчикам не было крайне негативного отношения: их воспринимали как людей, несмотря на начавшуюся войну. Однако, по его словам, лишь спустя несколько дней все убедились, что это нелюди.

«Я очень скоро в этом убедился. Они расстреливали семьи с младенцами тех, кто ушел в партизаны. Невзирая ни на что. Три семьи в селе были расстреляны», — отметил Мороз.

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Ранее, 9 мая, ветеран Великой Отечественной войны из Херсонской области рассказал о своей судьбе на фронте. Он попал на фронт, будучи 17-летним юношей, и принимал участие в освобождении Польши.

В тот же день военнослужащие спецпоезда «Волга» поздравили ветерана ВОВ Льва Александровича Калинина с Днем Победы. В свои 99 лет фронтовик прокатился на железнодорожной боевой машине.

Тогда же представители военного комиссариата и юнармейцы адресно навестили ветеранов в Мариуполе и поздравили их с Днем Победы. Они выразили слова благодарности и вручили подарки Степану Васильевичу Волошину, Валентине Устиновой и др.

7 мая военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) поздравили фронтовиков, проживающих в Луганске, с наступающей 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, устроив индивидуальные праздничные концерты. Они исполнили песни военных лет и прошлись торжественным маршем перед ветеранами.

Все новости, связанные с празднованием 9 Мая, программой мероприятий, публикуются на сайте «Известий» в разделе «День Победы».

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