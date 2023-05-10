Премьер-министр Белоруссии осудил действия в отношении посла РФ в Польше

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко раскритиковал агрессивные нападки толпы на посла РФ в Польше. Его слова во вторник, 9 мая, приводит агентство БелТА.

«Сегодня российского посла в Варшаве не пустили на возложение цветов к мемориалу. Что это, как не дикость? За освобождение Польши погибли 600 тыс. советских солдат!» — возмутился политик.

Кроме того, Головченко назвал недопустимыми акты вандализма на исторических памятниках в ряде стран, запреты на выражение мнений и ношение символов Великой Победы, а также попытки переиначить факты.

Ранее в этот день в Варшаве посол Сергей Андреев и другие российские дипломаты не смогли возложить венки на мемориальном кладбище советских солдат — им преградили путь враждебно настроенные местные жители.

Сразу после инцидента глава диппредставительства сообщил журналистам, что не пострадал. Вместе с тем он назвал случившееся безобразием и нарушением общественного порядка.

В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает срыв церемонии по случаю Дня Победы как очередное недружественное проявление со стороны Варшавы, и пообещали не оставлять происшествие без должной реакции

9 мая 2022 года в Польше на российского посла также напали во время возложения цветов. Возмущенные поляки и украинцы облили Андреева красной краской. Рядом завязалось несколько потасовок.

Потерпевшие смогли добраться сквозь толпу до автомобиля и уехать лишь в сопровождении полиции.