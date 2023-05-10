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Синоптики рассказали о погоде в Москве 10 мая

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Переменная облачность, преимущественно без осадков и до 17 градусов тепла — такая погода ожидает Московский регион в среду, 10 мая. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +15…+17 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +3.

В Московской области днем ожидается от +13 до +18 градусов, ночью похолодает до нуля, местами заморозки до –1.

Днем прогнозируется северный ветер со скоростью 4–9 м/c, ночью — северо-восточный, его скорость составит 2–7 м/c.

Атмосферное давление — 754–755 мм ртутного столба.

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Ранее, 7 мая, специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в начале недели в столице будут ночные заморозки, а к концу ожидается до 22 градусов тепла.

До этого, 5 мая, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что лето в европейской части России ожидается теплым, а наиболее жарким месяцем станет июль. При этом он отметил, что температура в этой части России прогнозируется около и выше нормы.

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