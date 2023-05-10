Три человека пострадали в ДТП на Ленинском проспекте в Москве

Три человека пострадали в результате автомобильной аварии на Ленинском проспекте в Москве. Об этом во вторник, 9 мая, сообщили представители столичного МВД.

Согласно имеющимся данным, инцидент произошел около 21:15 по местному времени. Столкнулись три машины.

Как отметили в московском дептрансе, на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

По состоянию на 23:11 движение транспорта в районе, где случилась авария, затруднено.

Ранее во вторник стало известно, что один человек пострадал при столкновении легкового автомобиля и грузовика на 51-м км МКАД.

Незадолго до этого появилась информация о гибели водителя мотоцикла после ДТП с пожарной машиной на улице Земляной Вал в Москве.