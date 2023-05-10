Бастрыкин поручил расследовать осквернение памятников в Европе

Уголовное расследование будет проведено в связи с осквернением памятников советским воинам в Австрии и Польше. Об этом во вторник, 9 мая, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ в Telegram.

«Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин поручил возбудить по данному факту уголовные дела, запросив необходимую информацию в МИД России», — говорится в публикации ведомства.

Ранее в этот день посольство России в Вене заявило, что неизвестные осквернили советский мемориал на месте захоронения в австрийском городе Эбенфурт. Вандалы повредили барельеф на памятнике. В дипведомстве призвали сделать всё необходимое для того, чтобы установить обстоятельства случившегося и привлечь злоумышленников к ответственности.

Отмечается, что неприкосновенность мемориала должна обеспечиваться положениями Государственного договора о восстановлении независимой и демократической Австрии от 15 мая 1955 года.

Также стало известно, что на постаменте одной из скульптурных композиций на территории мемориального кладбища советских воинов в Варшаве черной краской были нанесены надписи антироссийского и нецензурного содержания.

До этого, 31 марта, посольство РФ в Болгарии сообщило, что в Софии повредили памятник Советской армии. Вандалы зачеркнули надпись «Советской армии — освободительнице от признательного болгарского народа» и откололи ее часть, а также написали «Демонтаж».