На Украине сообщили о взрывах в Днепропетровской области

Взрывы прозвучали в Днепропетровской области на Украине, сообщает 9 мая украинское издание «Страна.ua».

Согласно данным официального ресурса для оповещения населения, в регионе объявлена воздушная тревога. Другие подробности не приводятся.

В Минобороны РФ пока эту информацию не прокомментировали.

Ранее в этот день украинские СМИ сообщили о взрывах на территориях Сумской и Черниговской областей. В течение 20 минут работала воздушная тревога.

Также 9 мая украинский телеканал ТСН сообщил, что в Киеве и Киевской области рано утром были слышны взрывы.

Накануне глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о взрывах на подконтрольных киевскому режиму территориях Запорожской и Харьковской областей, а также в Днепропетровской области. По его словам, удары наносились по скоплению живой силы и технике украинских боевиков.

Российские войска начали наносить удары по критическим объектам Украины с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.