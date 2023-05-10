Реклама
Прямой эфир
Мир
Посольство Саудовской Аравии возобновит работу в Сирии
Экономика
В РФ введут льготную арктическую ипотеку
Мир
Белый дом проигнорировал роль СССР в завершении Второй мировой войны
Мир
В Европарламенте заявили о неэффективности санкционной политики ЕС
Происшествия
ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку ракетами из РСЗО
Мир
Трамп назвал позором решение по делу об изнасиловании журналистки
Мир
Полковник Макгрегор заявил о планах Зеленского втянуть США в конфликт
Мир
В Пентагоне объяснили цель нового пакета военной помощи Украине
Общество
Баскетболиста ЦСКА Шведа выписали из больницы после нападения в Москве
Мир
Блинкен заявил о получении ВСУ всего необходимого для контрнаступления
Экономика
Товарооборот между Россией и Китаем с начала года вырос на 41,3%
Общество
В Москве прошел салют в честь 9 Мая
Спорт
«Манчестер Сити» и «Реал» объявили стартовые составы в Лиге чемпионов
Сюжет:

Минобороны рассказало о подвигах российских военнослужащих в ходе СВО

0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минобороны России 10 мая сообщило о новых героических поступках российских солдат, которые рискуют жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Подразделение под командованием старшего лейтенанта Александра Бойваленко, отметили в оборонном ведомстве, выполняло задачу по уничтожению диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) украинских боевиков, которая попытались атаковать позиции российских бойцов. Старший лейтенант при этом принял своевременное решение, которое позволило нанести противнику существенный урон и вынудило диверсантов отступить.

Уточняется, что один из подчиненных Бойваленко обнаружил скрытно передвигающуюся ДРГ украинских боевиков. Старший лейтенант принял решение об оперативной смене позиции. Батарея ВС РФ оперативно выдвинулась в запасной район, а взвод обеспечения вступил в бой с вражескими диверсантами, после чего противник отступил.

Своевременные и решительные действия Бойваленко позволили выполнить задачи батареи и не допустить потери вооружения, техники и личного состава.

Также в Минобороны отметили смелость старшего сержанта Ивана Жданова, который рисковал жизнью ради того, чтобы восстановить поврежденную автоматическую режимную телефонную связь. Как уточнили в ведомстве, боец в период проведения спецоперации в условиях систематического огневого воздействия выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах батальонной тактической группы российских вооруженных сил.

Позиции батальонно-тактической группы (БТГ), которые Жданов обеспечивал связью, подверглись атаке украинских националистов. Наступление противника сопровождалось нанесением массированных минометных и артиллерийских ударов.

В ходе очередного удара был поврежден кабель, обеспечивающий режимную телефонную связь внутри группы и с вышестоящим командованием. Старший сержант оперативно заменил вышедший из строя кабель и в короткие сроки восстановил связь.

Четыре икса: какие ракеты используют российские летчики в зоне СВО
Высокоточные авиационные боеприпасы доказали свою эффективность в ходе боевых действий

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска высокоточным оружием морского и воздушного базирования ударили по резервам и боеприпасам Вооруженных сил Украины. По его словам, войска России пресекли выдвижение резервов Киева и доставку боеприпасов в районы боевых действий.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023