Минобороны рассказало о подвигах российских военнослужащих в ходе СВО

Минобороны России 10 мая сообщило о новых героических поступках российских солдат, которые рискуют жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Подразделение под командованием старшего лейтенанта Александра Бойваленко, отметили в оборонном ведомстве, выполняло задачу по уничтожению диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) украинских боевиков, которая попытались атаковать позиции российских бойцов. Старший лейтенант при этом принял своевременное решение, которое позволило нанести противнику существенный урон и вынудило диверсантов отступить.

Уточняется, что один из подчиненных Бойваленко обнаружил скрытно передвигающуюся ДРГ украинских боевиков. Старший лейтенант принял решение об оперативной смене позиции. Батарея ВС РФ оперативно выдвинулась в запасной район, а взвод обеспечения вступил в бой с вражескими диверсантами, после чего противник отступил.

Своевременные и решительные действия Бойваленко позволили выполнить задачи батареи и не допустить потери вооружения, техники и личного состава.

Также в Минобороны отметили смелость старшего сержанта Ивана Жданова, который рисковал жизнью ради того, чтобы восстановить поврежденную автоматическую режимную телефонную связь. Как уточнили в ведомстве, боец в период проведения спецоперации в условиях систематического огневого воздействия выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах батальонной тактической группы российских вооруженных сил.

Позиции батальонно-тактической группы (БТГ), которые Жданов обеспечивал связью, подверглись атаке украинских националистов. Наступление противника сопровождалось нанесением массированных минометных и артиллерийских ударов.

В ходе очередного удара был поврежден кабель, обеспечивающий режимную телефонную связь внутри группы и с вышестоящим командованием. Старший сержант оперативно заменил вышедший из строя кабель и в короткие сроки восстановил связь.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска высокоточным оружием морского и воздушного базирования ударили по резервам и боеприпасам Вооруженных сил Украины. По его словам, войска России пресекли выдвижение резервов Киева и доставку боеприпасов в районы боевых действий.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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