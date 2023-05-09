Один человек пострадал в результате ДТП с грузовиком на МКАД

Один человек пострадал в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в Москве на 51-м км МКАД. Об этом во вторник, 9 мая, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.



Авария с двумя транспортными средствами произошла около 22:40 на внешней стороне кольцевой автодороги.

Как уточнили в столичном дептрансе, движение в районе ДТП затруднено. Водителей просят выбирать пути объезда.



Сейчас на месте работают оперативные службы. Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства произошедшего.



Ранее в этот день в Москве скончался водитель мотоцикла после ДТП с пожарной машиной на улице Земляной Вал.