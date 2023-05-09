Избитая в Ингушетии четырехлетняя девочка пришла в сознание

Девочка из Малгобека в Ингушетии, госпитализированная в тяжелом состоянии, пришла в сознание. Об этом 9 мая сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов.

«… пострадавшая от жестокого обращения безответственных и бессердечных взрослых наконец-то пришла в себя. Девочка в сознании и дышит сама, без помощи ИВЛ», — написал он в Telegram-канале.

Калиматов отметил, что, несмотря на положительную динамику, состояние девочки пока остается тяжелым. Правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства инцидента.

Девочка с телесными повреждениями поступила в малгобекскую больницу в Ингушетии 30 апреля. После проверки правоохранительных органов подозрения в нанесении телесных повреждений ребенку пали на мать и бабушку малышки. Как сообщала пресс-служба республиканского МВД, семья состоит на профилактическом учете как неблагополучная.

При этом мать девочки не ухаживает за ней ввиду физического недуга, обязанности по воспитанию взяла на себя бабушка. Правительство региона сообщило, что девочка находится в тяжелом состоянии. На следующий день после того, как об инциденте стало известно, маму девочки заключили под стражу.

5 мая региональное следственное управление Следственного комитета (СК) России сообщило, что женщине предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Ход расследования уголовного дела взял на контроль председатель СК Александр Бастрыкин.