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На Украине сообщили о взрывах в Сумской и Черниговской областях

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mykola Miakshykov
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В Сумской и Черниговской областях Украины прозвучали взрывы, о чем во вторник, 9 мая, сообщило издание «Страна.ua».

Кроме того, согласно данным официального ресурса для оповещения населения, в этих областях была объявлена воздушная тревога. Примерно через 20 минут она была отменена.

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Ранее в этот день украинский телеканал ТСН сообщил, что в Киеве и Киевской области рано утром были слышны взрывы.

До этого, 8 мая, в Харьковской и Днепропетровской областях также прозвучали взрывы. По данным онлайн-карт минцифры Украины, воздушная тревога звучала в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Российские войска начали наносить удары по критическим объектам Украины с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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