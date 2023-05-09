Человек упал на пути на синей ветке метро Москвы
На синей линии московского метро было остановлено движение поездов от станции «Партизанская» до станции «Киевская» в связи с человеком, попавшим на рельсы. Об этом во вторник, 9 мая, сообщил департамент столичного транспорта.
«На Арбатско-Покровской линии (3) нет движения поездов от «Партизанской» до «Киевской» из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», — указано в Telegram-канале ведомства.
Позднее появилось сообщение, что движение на синей линии успешно восстановлено и вводится в график.
Ранее, 29 апреля, сообщалось, что на зеленой линии Московского метрополитена увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути.
15 апреля в пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили, что в Москве задержан пьяный мужчина, зашедший в тоннель на станции метро «Первомайская» Арбатско-Покровской линии. Из-за этого интервалы движения поездов на восточном участке синей линии были временно увеличены.