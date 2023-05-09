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«Манчестер Сити» и «Реал» объявили стартовые составы в Лиге чемпионов
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«Манчестер Сити» и «Реал» объявили стартовые составы в Лиге чемпионов

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Фото: Global Look Press/Mutsu Kawamori
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В преддверии первого матча полуфинала Лиги чемпионов УЕФА английский «Манчестер Сити» и испанский «Реал» объявили свои составы. Игра состоится во вторник, 9 мая, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде в 22:00 мск.

В основной состав «Манчестер Сити» войдут Эдерсон ди Мораес (вратарь), Кайл Уокер, Рубен Диаш, Мануэль Аканджи, Джон Стоунз, Илкай Гюндоган, Кевин Де Брёйне, Джек Грилиш, Бернарду Силва, Родриго Касканте и Эрлинг Холанн.

В основной состав «Реала» включены Тибо Куртуа (вратарь), Дани Карвахаль, Давид Алаба, Антонио Рюдигер, Эдуарду Камавинга, Тони Кроос, Лука Модрич, Федерико Вальверде, Родриго де Гоис, Винисиус Жуниор, Карим Бензема.

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11 апреля «Манчестер Сити» одержал победу над футбольным клубом из Мюнхена «Бавария» дома со счетом 3:0 в первом матче в четвертьфинале Лиги чемпионов. У «Манчестер Сити» забитыми мячами отличились Родри (27-я минута), Бернарду Силва (70) и Эрлин Холанн (77).

19 апреля состоялся ответный матч четвертьфинала в Мюнхене. Игра завершилась вничью со счетом 1:1.

В тот день «Реал» одержал победу над английским футбольным клубом «Челси» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Игра прошла в Мадриде и завершилась со счетом 2:0.

Ответная игра между «Реалом» и «Челси» прошла в Лондоне 18 апреля. Матч закончился со счетом 2:0 в пользу испанского клуба.

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