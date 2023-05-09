«Манчестер Сити» и «Реал» объявили стартовые составы в Лиге чемпионов
В преддверии первого матча полуфинала Лиги чемпионов УЕФА английский «Манчестер Сити» и испанский «Реал» объявили свои составы. Игра состоится во вторник, 9 мая, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде в 22:00 мск.
В основной состав «Манчестер Сити» войдут Эдерсон ди Мораес (вратарь), Кайл Уокер, Рубен Диаш, Мануэль Аканджи, Джон Стоунз, Илкай Гюндоган, Кевин Де Брёйне, Джек Грилиш, Бернарду Силва, Родриго Касканте и Эрлинг Холанн.
В основной состав «Реала» включены Тибо Куртуа (вратарь), Дани Карвахаль, Давид Алаба, Антонио Рюдигер, Эдуарду Камавинга, Тони Кроос, Лука Модрич, Федерико Вальверде, Родриго де Гоис, Винисиус Жуниор, Карим Бензема.
11 апреля «Манчестер Сити» одержал победу над футбольным клубом из Мюнхена «Бавария» дома со счетом 3:0 в первом матче в четвертьфинале Лиги чемпионов. У «Манчестер Сити» забитыми мячами отличились Родри (27-я минута), Бернарду Силва (70) и Эрлин Холанн (77).
19 апреля состоялся ответный матч четвертьфинала в Мюнхене. Игра завершилась вничью со счетом 1:1.
В тот день «Реал» одержал победу над английским футбольным клубом «Челси» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Игра прошла в Мадриде и завершилась со счетом 2:0.
Ответная игра между «Реалом» и «Челси» прошла в Лондоне 18 апреля. Матч закончился со счетом 2:0 в пользу испанского клуба.