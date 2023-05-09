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В США заявили об исключении Украины из новой архитектуры безопасности Европы

Политолог Харрис: НАТО и Россия исключат Украину из новой архитектуры безопасности Европы
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Yevhen Liubimov
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Ни Россия, ни НАТО не примут Украину под свой «ядерный зонтик» после формирования новой архитектуры безопасности в Европе. Об этом в статье для издания 19FortyFive 7 мая заявил доцент кафедры политологии Университета Колорадо Питер Харрис.

«Европу ждет мрачное будущее. Разделение континента на два вооруженных лагеря — Россия и Белоруссия с одной стороны, Североатлантический альянс — с другой», — выразил мнение доцент.

При этом он отметил, что даже «спящая версия» системы безопасности, похоже, исключает Украину. Харрис подчеркнул, что, несмотря на жертвы, на которые пошел Киев для вхождения в военный блок западных государств, он не получит доступ к «ядерному зонтику», под который удалось попасть остальным его соседям.

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Ранее, 1 мая, представитель Госдепа США Ведант Патель заявил, что решение о принятии Украины в НАТО должно приниматься коллективно всеми членами альянса. Патель указал на то, что Штаты придерживаются политики открытых дверей по этому вопросу, однако он также заметил, что в настоящий момент Вашингтон больше сосредоточен на оказании помощи Киеву в решении его проблем.

До этого, 29 апреля, газета Le Monde писала о том, что в преддверии предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе среди западных союзников существуют разногласия по поводу перспективы членства Украины в Североатлантическом альянсе. В материале издания указывалось на то, что Вашингтон наиболее враждебно относится к возможному присоединению Киева к альянсу.

Наряду с этим отмечалось, что активными сторонниками вступления Украины в НАТО являются Латвия, Эстония, Польша и Литва. При этом президент Литвы Гитанас Науседа 30 апреля заявил, что Украина не присоединится к НАТО прежде, чем завершится конфликт.

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