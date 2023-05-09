Ветеран ВОВ из Херсонской области рассказал о своей судьбе на фронте

Взятие Берлина — это одно из важных событий истории Великой Отечественной войны (ВОВ). О том, как получил свое ранение в бою и был удостоен медали за смелость, рассказал «Известиям» 9 мая ветеран Семен Михайлович Чумаченко из города Геническ Херсонской области.

Он попал на фронт, будучи 17-летним юношей, и принимал участие в освобождении Польши.

По его словам, снайпер выстрелил в ногу тогда, когда ему оставалось около 100 м до Рейхстага, исторического здания в Берлине. В Германии Чумаченко сделали операцию.

«Наградили за то, что я воевал, за смелость. Бой есть бой, это самое неприятное дело. Останешься жив, не останешься жив. Такая судьба», — сказал ветеран.

Он также вспомнил о том, как во время войны у одного из концлагерей он вместе с солдатами нашел две бочки с человеческим жиром.

Чумаченко заявил, что конфликт на Украине должен завершиться. Ветеран выразил уверенность, что Россия победит.

В честь празднования 78-й годовщины Дня Победы для Чумаченко оркестр устроил музыкальный концерт у его дома. Также военнослужащие военной комендатуры Херсонской области поздравили ветерана с праздником, вручили ему цветы и подарки.

Ранее в этот день «Известия» сообщили, что военнослужащие спецпоезда «Волга» поздравили ветерана ВОВ Льва Александровича Калинина с Днем Победы. В свои 99 лет фронтовик прокатился на железнодорожной боевой машине.

Также 9 мая представители военного комиссариата и юнармейцы адресно навестили ветеранов в Мариуполе и поздравили их с Днем Победы. Они выразили слова благодарности и вручили подарки Степану Васильевичу Волошину, Валентине Устиновой и др.

7 мая военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) поздравили фронтовиков, проживающих в Луганске, с наступающей 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, устроив индивидуальные праздничные концерты. Они исполнили песни военных лет и прошлись торжественным маршем перед ветеранами.

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