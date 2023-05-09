Впервые за 15 лет правительство Австралии ожидает профицит бюджета

Правительство Австралии прогнозирует первый профицит бюджета за 15 лет. Дополнительные доходы обеспечил рост налоговых поступлений, передает телеканал «Известия». Безработица в Австралии снизилась на 3,5%. Рост цен на сырье принес добывающим компаниям дополнительную прибыль. Деньги потратят на компенсацию тарифов на энергию, социальные расходы и оборону. Расходы на здравоохранение будут расти на 6% в год, а пенсии по инвалидности — на 10%.

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