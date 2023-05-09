Замглавы МИД РФ и посол КНР обсудили продовольственную безопасность

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин и посол КНР в России Чжан Ханьхуэй в ходе телефонного разговора обсудили обеспечение глобальной продовольственной безопасности. Об этом сообщили во вторник, 9 мая, в пресс-службе российского МИДа.

Отмечается, что Вершинин и Чжан Ханьхуэй выдвинули на обсуждение вопросы двустороннего взаимодействия на площадках ООН, в том числе и совместные усилия по глобальной продовольственной безопасности.

«Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление координации между Москвой и Пекином в многосторонних форматах в вопросах борьбы с голодом в мире, а также по другим представляющим взаимный интерес направлениям», — говорится в публикации пресс-службы МИД РФ.

В апреле стало известно, что товарооборот между Россией и КНР по итогам I квартала 2023 года поднялся на 38,7% и составил $53,85 млрд. Уточнялось, что экспорт в РФ из КНР за три месяца увеличился на 47,1%, до $24,07 млрд, а импорт вырос на 32,6% и составил $29,77 млрд.

В марте президент России Владимир Путин заявил, что товарооборот между двумя странами в 2022 году достиг рекорда. Несмотря на последствия пандемии коронавируса и санкционный прессинг, уже в этом году он превысит $200 млрд. Глава государства подчеркнул, что Москва рассчитывает на рост экспорта российского продовольствия на китайский рынок.

В том же месяце российская сторона продлила зерновую сделку на два месяца, до 18 мая, из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Турция неоднократно поддерживала РФ в вопросе отстаивания тех требований, которые обещала выполнить ООН.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.