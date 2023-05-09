Минута молчания объявлена в честь 78-й годовщины Дня Победы
Минута молчания объявлена 9 мая в день 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Начиная с 18:55 по московскому времени по всей России почтят память павших в ВОВ в борьбе с фашизмом.
Утром 9 мая в столице прошел парад Победы. Президент России Владимир Путин произнес речь на Красной площади по случаю 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне и объявил минуту молчания.
В торжествах по случаю празднования годовщины Победы приняли участие президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Вечером в честь Дня Победы в столице пройдет праздничный салют, который начнется в 22:00.
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