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Минута молчания объявлена в честь 78-й годовщины Дня Победы

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Минута молчания объявлена 9 мая в день 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Начиная с 18:55 по московскому времени по всей России почтят память павших в ВОВ в борьбе с фашизмом.

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Утром 9 мая в столице прошел парад Победы. Президент России Владимир Путин произнес речь на Красной площади по случаю 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне и объявил минуту молчания.

В торжествах по случаю празднования годовщины Победы приняли участие президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Вечером в честь Дня Победы в столице пройдет праздничный салют, который начнется в 22:00.

Все новости, связанные с празднованием 9 Мая и программой мероприятий, публикуются на сайте «Известий» в разделе «День Победы».

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