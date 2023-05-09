Вооруженные силы Украины (ВСУ) с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS обстреляли село Плодородное в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов во вторник, 9 мая.

«В День Победы <...> обстреляли село Плодородное Мелитопольского района. <...> Погибла женщина. Есть раненые», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что среди раненых есть маленькая девочка, ее доставили в областную больницу в Мелитополе.

По предварительной информации, было зафиксировано три удара РСЗО HIMAR по центру села, указал Рогов.

Ранее, 6 мая, Рогов сообщил о двух погибших мирных жителях в результате обстрела со стороны ВСУ села Богатое, расположенного у линии соприкосновения в Запорожской области.

В тот день также погибли две женщины при обстреле украинскими военными Петровского района города Донецка. Кроме того, во дворе собственного дома был ранен 10-летний мальчик.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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