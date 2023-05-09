Емельяненко показал кадры с пробежки в преддверии боя с Ершовым
Российский боец ММА Александр Емельяненко разместил ролик с тренировки перед поединком против бойца поп-ММА Евгения Ершова.
«Сегодня у меня кросс», — поделился спортсмен в ходе пробежки.
Ранее, 3 мая, чемпион Hardcore FC в тяжелом весе Тимур Слащинин посоветовал Емельяненко хорошо подготовиться к поединку с бойцом поп-ММА Евгением Ершовым. Он отметил, что исход боя будет зависеть от формы Емельяненко.
Емельяненко в свою очередь отказался от употребления алкоголя. Он также активно занимается спортом и набирает вес, привыкая к усталости.
До этого, 28 апреля, боец смешанных единоборств Александр Шлеменко заявил, что возможная победа Емельяненко зависит только от него в бою против Ершова. Он также отметил, что профессиональный спортсмен по умолчанию имеет преимущество над блогером, однако недооценки соперника необходимо избегать.
Новый турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 26 мая в Москве на волейбольной арене «Динамо». Всего пройдет четыре поединка в формате «три раунда по три минуты».
Главную схватку вечера проведут российский боец MMA Алексей Олейник и британец Оли Томпсон. Соглавным поединком будет противостояние бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и блогера, спортсмена Евгения Ершова. Помимо этого на ринге встретятся звезда поп-MMA, мастер спорта по боксу Зелимхан Дукаев по прозвищу Пулеметчик и боец лиги «Наше дело» Юрий Рябой.
Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию боев, начало в 23:00.