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Армия обороны Израиля сообщила о нанесении ударов по югу сектора Газа

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Фото: пресс-служба армии Израиля
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов по южным районам сектора Газа. Об этом говорится в заявлении пресс-службы армии 9 мая.

По ее данным, авиация Израиля нанесла удар по отряду террористов с противотанковыми управляемыми ракетами в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа.

В ночь на 9 мая стало известно, что ВВС Израиля нанесли удары по объектам группировки «Исламский джихад» (признана террористической в РФ и запрещена) в секторе Газа. По последним данным, общее число погибших в результате ночных ударов по Палестине достигло 13, в их числе четыре женщины и четыре ребенка. Кроме того, сообщается о 20 пострадавших.

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Дипмиссия РФ в Рамалле также подтвердила гибель гражданина России в результате ударов израильской авиации.

Ранее, 2 мая, сообщалось, что палестинские радикалы выпустили из сектора Газа по территории Израиля 22 ракеты, четыре были перехвачены системой противоракетной обороны.

Палестинцы требуют, чтобы будущие границы между двумя государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.

Палестина надеется создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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