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В Новой Каховке пропало электроснабжение из-за обстрела со стороны ВСУ

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Фото: соцсети
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В Новой Каховке Херсонской области пропало электроснабжение в результате артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 9 мая, сообщила пресс-служба городской администрации.

«Обстрелом повреждено оборудование подстанции 35 квт. на улице Щорса», — говорится в публикации в Telegram-канале.

Отмечается, что поражено два трансформатора. Время подачи электроэнергии в микрорайоны города неизвестно.

В настоящий момент аварийные службы занимаются устранением объема повреждений и определением вариантов их восстановления.

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Ранее, 5 мая, глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что один человек погиб при обстреле со стороны ВСУ.

29 апреля также сообщалось о том, что Новая Каховка подверглась массированному обстрелу со стороны ВСУ. В результате ударов были повреждены оборудование на городской электроподстанции и линии электропередачи. Тогда в населенных пунктах городского округа также пропало электричество.

27 апреля город снова подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск. Тогда все населенные пункты городского округа остались без электроснабжения.

18 апреля украинские боевики вновь обстреляли Новую Каховку. Обстрел пришелся на частный сектор, в котором живут мирные граждане. Снаряд снес крышу и часть второго этажа. Информация о пострадавших не поступала.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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