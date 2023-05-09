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Сотрудники МЧС России и альпинисты из ДНР и ЛНР подняли Знамя Победы на Эльбрус

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Фото: vk.com/mchskbr
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Отряды МЧС совместно с альпинистами из Донецкой и Луганской народных республик подняли Знамя Победы на вершину Эльбруса. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

Миссия была приурочена к 78-годовщине Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).

Восхождение началось с юго-восточного склона горы Эльбрус, где расположена гостиница для альпинистов «Приют одиннадцати». Отряд состоял из 18 человек.

«Сильный ветер, туман, снегопад, разряженный воздух затрудняли движение по крутому склону, но возложенную задачу спасатели выполнили с честью. Взойдя на Эльбрус в 10 утра, они водрузили Знамя Победы на высочайшей вершине Европы», — говорится в сообщение пресс-службы ведомства.

Таким образом была отдана дань уважения погибшим в ходе ВОВ.

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Ранее в этот день во время парада Победы в Москве на Красную площадь вынесли Знамя Победы и флаг России.

Знамя Победы — боевое знамя 150-й стрелковой Идрицкой дивизии. Оно было водружено 1 мая 1945 года на крыше здания Рейхстага в Берлине.

В этом году на празднование Дня Победы в Москву прибыли президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Армении Никол Пашинян, глава Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и белорусский лидер Александр Лукашенко.

Вечером в честь Дня Победы в столице пройдет праздничный салют. Он начнется в 22:00.

Все новости, связанные с празднованием 9 Мая и программой мероприятий, публикуются на сайте «Известий» в разделе «День Победы».

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