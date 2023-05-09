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Захарова напомнила Киеву о его сущности после заявлений об «аморальности»

Захарова заявила, что у Киева нет права оценивать участие лидеров СНГ в параде в Москве
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Фото: Global Look Press/MFA Russia
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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление министерства иностранных дел Украины об аморальности гостей парада Победы в Москве.

«Фашистов забыли спросить. Во-вторых, поговорим о «морали», — написала дипломат в своем Telegram-канале 9 мая.

В ответ на заявление МИД Украины, Захарова напомнила, что украинское агентство «УНИАН» проводило опрос читателей о том, каких российских деятелей они хотели бы видеть в качестве жертв терактов. По ее словам, власти Украины превзошли практики Третьего рейха, где «активно упражнялись в составлении «разыскных списков» врагов, включали в них деятелей искусства, культуры, науки, политики, ликвидацию которых следовало осуществить в приоритетном порядке».

Она также отметила, что режим, находящийся у власти в Киеве, вовлекает всё общество в террористическую деятельность.

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Ранее в этот день представитель МИД Украины Олег Николенко назвал «аморальным и недружественным шагом» в отношении Киева нахождение глав стран СНГ на Красной площади в Москве.

Ранее в этот день в Москве прошел парад Победы. В качестве почетных гостей в столицу прибыли президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Армении Никол Пашинян, глава Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и белорусский лидер Александр Лукашенко.

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на параде на Красной площади в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне заявил, что для России нет недружественных, враждебных народов ни на Западе, ни на Востоке.

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