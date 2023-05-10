Смех с косой: странности коронации Карла III и задержание Хасбика

Звезды появились в пижамах на премьере фильма «Все страхи Бо». Среди гостей была Карина Истомина, которая прокомментировала слухи о ее романе с Федором Смоловым. Роман Костомаров впервые за несколько месяцев вышел на связь с поклонниками. Блогера Хасбика задержали в Дагестане. На коронации Карла III в Лондоне заметили смерть с косой. «Известия» рассказывают о самом интересном из жизни знаменитостей и о светских мероприятиях прошлой недели.

Звезды в пижамах

На майских светская жизнь выдалась не особо насыщенной. Под стать расслабленному настроению продолжительных выходных звезды появились в пижамах на премьере фильма «Все страхи Бо» с Хоакином Фениксом в главной роли. И то — гостей и журналистов было заметно меньше, чем обычно. На красной дорожке были замечены: Анастасия Красовская, причем вновь в эффектно-откровенном образе, Анастасия Крайнова, Екатерина Шумакова, Алена Михайлова, блогер Руслан Сабельгера и другие. Представили фильм зрителям шеф-редактор Psychologies Елена Сивкова и авторы проекта «Справиться проще» Наташа Каданцева и Карина Истомина.

— Я фанатка Хоакина Феникса. Мне кажется, этого достаточно, чтобы посмотреть трехчасовой фильм. Мне нравится драма, что-то такое, когда голову можно сломать и ты много думаешь, когда остается послевкусие от фильма, — сказала Карина Истомина «Известиям» перед показом.

Карина Истомина Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Анастасия Красовская Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Наташа Каданцева Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Екатерина Шумакова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Анастасия Крайнова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Алена Михайлова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

К слову, в последнее время в прессе бурно обсуждают ее вероятный роман с игроком «Динамо» Федором Смоловым. Сама Карина в разговоре с «Известиями» подчеркнула, что не может это прокомментировать и предпочитает, чтобы личная жизнь оставалась личной. А на вопрос, за какую футбольную команду болеет, ответила так:

— Я очень много играю на стадионе «Динамо». Мне очень нравится. Очень хороший клуб, — сказала она «Известиям».

Первое фото Костомарова

Олимпийский чемпион по танцам на льду Роман Костомаров 8 мая опубликовал на своей странице в соцсети первое фото за четыре месяца. Он не выходил на связь с подписчиками после госпитализации. Фигурист выразил благодарность всем, кто молился за него и верил, что он сможет выкарабкаться.

Фото: соцсети

— Много трудностей еще впереди, но, надеюсь, я справлюсь со всем благодаря моим близким, родным и врачам, которые вытащили меня с того света и по сей день работают со мной, — написал он.

Романа Костомарова госпитализировали еще в начале января. Сначала у спортсмена выявили пневмонию, но потом ситуация осложнилась — из-за развившейся гангрены ему пришлось сделать операции по ампутации стоп и чистке кистей рук. В конце апреля появились сообщения о том, что Роману установили пробные протезы.

Хасбика задержала полиция

Полиция Дагестана задержала популярного блогера, «лицо» UFC Хасбика, и его друзей за «свадебный дрифт» (маневры в составе праздничного кортежа). Компания устроила шоу прямо на проезжей части, перекрыв движение. В итоге участников экстремальной акции доставили в отдел. На всех, включая Хасбика, составили административные протоколы о нарушении ПДД.

Фото: МВД РФ

— Примечательно количество операторов данного шоу. Не каждая киностудия может похвастать таким числом операторов. Вероятно, это продиктовано большим желанием увековечить свои достижения в глазах потомков, — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МВД Дагестана.

God Save The King!

В Великобритании новый король. 6 мая в Лондоне короновали 74-летнего сына Елизаветы II — Карла III. Церемония прошла в Вестминстерском аббатстве. На голову суверена возложили корону святого Эдуарда Исповедника XVII века, которая сделана из чистого золота и украшена более чем 400 драгоценными камнями. Ее использовали для коронации всех британских монархов, начиная с Карла II (1630–1685). Надевая корону, архиепископ произнес: «Боже, храни короля!» На церемонии также была коронована и возведена на престол жена Карла III — Камилла.

Фото: Leon Neal/Pool via REUTERS

Букингемский дворец пригласил больше 2 тыс. гостей, в том числе членов королевской семьи. Появился и принц Гарри (без Меган Маркл), присутствие которого было под вопросом после выпуска скандальных мемуаров.

Известно, что к столь масштабному событию готовятся заранее и очень тщательно, но без казусов, фото- и видеосвидетельства которых разлетелись по интернету, всё равно не обошлось. В день коронации на улицах прошло сразу несколько акций протеста, которые закончились задержаниями. О себе заявили и представители движения Just Stop Oil, и противники монархии, которые вышли с желтыми транспарантами с надписями «Не мой король» и «Долой монархию».

Обратила на себя внимание и певица Кэти Перри. Британцев возмутило, что она встала на мемориальную плиту, заложенную в память об Уинстоне Черчилле, чтобы сделать фото.

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Впрочем, были и забавные инциденты. Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон уже не раз становились главными героями фоторепортажей. Вот и в этот раз папарацци поймали забавный момент, который умилил поклонников четы: во время церемонии маленький принц Луи боролся то ли со сном, то ли со скукой и откровенно зевал.

Фото: Yui Mok/Pool via REUTERS

Запомнилась церемония и странными событиями. Зрители прямой трансляции заметили, как во время службы в проеме Вестминстерского аббатства промелькнул кто-то, похожий на смерть с косой. Загадочная фигура была в черном плаще с капюшоном.

Фото: youtube.com

На следующий день состоялся грандиозный концерт по случаю коронации Карла III. На нем выступили Стив Уинвуд, Палома Фейт, Лайонел Ричи, Николь Шерзингер, Кэти Перри и другие. Адель, Эд Ширан, Элтон Джон, Гарри Стайлз и Spice Girls предложение выступить отклонили.