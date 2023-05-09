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В Мариуполе открыли восстановленный мемориал советским воинам-освободителям

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Фото: РИА Новости/Александр Сухов
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Восстановленный мемориал советским воинам-освободителям во вторник, 9 мая, открыли в Мариуполе, сообщил корреспондент «Известий» Евгений Быковский.

На нем зажгли Вечный огонь, пламя которого доставили байкеры мотоклуба «Ночные волки» с Мамаева кургана в Волгограде в рамках акции «Дороги Победы».

«Год назад в рамках гуманитарной миссии мы случайно заехали на это место. Увидели, в каком непотребном состоянии находится один из символов той самой Великой Победы», — сказал член «Ночных волков».

По его словам, на месте были разбиты доски с именами и фамилиями павших.

На церемонии открытия выступил с речью мэр города Олег Моргун. Он поздравил участников мероприятия с Днем Победы, а также рассказал о ценности этого праздника для народа России.

После мэр Мариуполя и член мотоклуба «Ночные волки» зажгли Вечный огонь.

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9 мая россияне празднуют 78-ю годовщину Великой Победы. По всей стране проходят парады, шествия, митинги и народные гулянья. В этот день жители города Мелитополя Запорожской области уже второй год подряд отмечают 9 мая День Победы.

В Москве также уже прошел парад Победы. В качестве почетных гостей в столицу прибыли президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Армении Никол Пашинян, глава Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и белорусский лидер Александр Лукашенко.

Накануне к памятнику «Саур-Могила» в Донецкой Народной Республике (ДНР) также был доставлен Вечный огонь с монумента «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане. Кроме того, в преддверии Дня Победы там состоялся автопробег, участники которого в завершение возложили цветы к монументу в память о погибших воинах Великой Отечественной войны.

Все новости, связанные с празднованием 9 Мая и программой мероприятий, публикуются на сайте «Известий» в разделе «День Победы».

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