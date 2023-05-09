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Шольц призвал ЕС не бояться демонстрации силы со стороны России

Шольц: демонстрация силы со стороны России не должна пугать Евросоюз
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Фото: Global Look Press/dpa/Kay Nietfeld
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Евросоюз (ЕС) должен сохранять сплоченность ради поддержки Украины и не бояться демонстрации российской силы, заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в Европарламенте 9 мая.

«Нас не запугать, и мы остаемся непоколебимыми в нашей поддержке Украины до тех пор, пока это потребуется», — цитирует слова канцлера ФРГ испанский канал Ser.

Шольц также обратился к Европе с призывом представить миру «единый голос» и заверил, что 27 стран — членов союза продолжат работу над усилением санкций против Москвы.

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Ранее в этот день в ходе торжественной речи на Красной площади в Москве, приуроченной к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), президент России Владимир Путин заявил, что целью противников РФ является ее развал. Некоторые страны, по словам главы государства, пытаются «задушить» любые суверенные центры развития.

Российский лидер указал, что против России вновь развязана война, но страна защитит и жителей Донбасса и обеспечит свою безопасность.

Вместе с тем он отметил, что для Москвы нет недружественных стран ни на Востоке, ни на Западе.

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