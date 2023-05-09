Самолет Москва — Стамбул вернулся в аэропорт из-за технической проблемы
Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Стамбул, вернулся в аэропорт вылета из-за технических проблем. Об этом во вторник, 9 мая, сообщила пресс-служба авиакомпании «Россия».
Отмечается, что было принято оперативное решение о том, что данный рейс будет выполнен на резервном самолете после 16:00.
О подробностях причин технических проблем не уточнялось.
Ранее, 3 мая, пассажирский самолет, следовавший в Домодедово из Стамбула, совершил экстренную посадку в аэропорту Сочи из-за технических проблем. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.