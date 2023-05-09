В Ивангороде организовали митинг и отправили венки по Нарве

Всероссийский госуниверситет юстиции (РПА Минюста России) в Ивангороде Ленинградской области 9 мая провел цикл торжественных мероприятий, посвященных 78-летию Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Кадры демонстрируют «Известия».

В ВГУЮ (РПА Минюста РФ) отметили, что сохранение памяти о подвиге советского народа в годы ВОВ и передача молодому поколению знаний о ключевых вехах истории Родины являются неотъемлемой частью образовательного процесса. Именно поэтому каждый год для студентов вуза и его филиалов организуют выездные мероприятия, посвященные памятным датам — дням воинской славы России, дням памяти и скорби, в местах, с которыми связаны значимые для истории РФ события.

В этом году руководство университета решило провести цикл мероприятий, посвященных Дню Победы в Ивангороде в Кингисеппском районе Ленинградской области. Выбор места проведения мероприятия связан с героическим прошлым Ивангорода, который вместе с Нарвой советские войска освободили от фашистов в июле 1944 года во время одного из самых кровопролитных сражений ВОВ.

Участниками мероприятий стали примерно 400 человек. Помимо студентов ВГУЮ (РПА Минюста РФ) и филиалов вуза участие приняли курсанты Санкт-Петербургской академии СК России и курсанты Михайловской военной артиллеристской академии Министерства обороны РФ.

Во время мероприятий планируются возложение венков на реку Нарва, а также торжественно-траурная церемония «Минувших лет живая память» у братского захоронения советских воинов 1941–1945 годов. Кроме того, состоится праздничный концерт в честь 78-годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади парад Победы прошел ранее в этот день. В шествии приняли участие более 4 тыс. военнослужащих и свыше 70 единиц боевой техники.

Почетными гостями парада стали ветераны ВОВ, труженики тыла и жители блокадного Ленинграда.

Также во вторник на Ростральных колоннах в Северной столицы зажглись факелы в честь праздника.

Все новости, связанные с празднованием 9 Мая и программой мероприятий, публикуются на сайте «Известий» в разделе «День Победы».