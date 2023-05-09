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Появилось видео с места падения дерева в парке Саратова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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«Известия» публикуют видеоролик с места падения дерева в городском парке культуры и отдыха Саратова, где 9 мая погибли ребенок и женщина.

Как следует из видео, массивная ветка дерева упала около детской площадки с аттракционами. На месте работают спасатели МЧС, они распиливают дерево на части.

Также рядом находятся автомобили скорой помощи.

При этом в Саратове наблюдается сильный ветер.

Мэр Саратова Лада Мокроусова выразила соболезнования близким погибших. Она назвала произошедшее трагедией.

«На месте работают все экстренные службы. Мои соболезнования близким погибших. Окажем пострадавшим всю необходимую помощь», — подчеркнула чиновница.

О том, что в городском парке Саратова в результате падения дерева погибли женщина и ребенок, стало известно ранее днем во вторник. На место прибыли медики, сотрудники экстренных служб и правоохранители. Часть дерева упала со стороны улицы Чернышевского возле детской площадки.

По данным областного минздрава, из-за падения дерева погибли девятилетний ребенок и 80-летняя женщина, госпитализированы 42-летняя женщина с девочками шести и десяти лет.

По факту произошедшего проводятся проверки.

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