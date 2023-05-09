Посол РФ прокомментировал запрет на символы Победы в Берлине 9 мая

Посол России в Германии Сергей Нечаев прокомментировал «Известиям» запрет на демонстрацию российского флага и символов Победы на праздничных мероприятиях 9 Мая в Берлине.

«Это печальное решение. <...> Это, на мой взгляд, не очень дальновидный жест, потому что это всё символы нашей победы. <...> Это не только символы русского народа. Это символы советского многонационального народа, который одержал победу над нацизмом», — сказал посол.

Вместе с тем он заявил, что, несмотря на это российская сторона проведет мероприятия достойно. Нечаев подчеркнул, что РФ настроена предпринять всё возможное, чтобы «бацилла нацизма» никогда больше не возродилась, хотя в некоторых странах такие попытки есть.

Ранее, 6 мая, Нечаев заявил, что запрет властей Берлина на демонстрацию флага РФ, а также символов, связанных с Днем Победы, аморален. Он напомнил, что Советский Союз пожертвовал жизнями 27 млн своих граждан за мирное небо над Европой.

В столице Германии по решению полиции уже второй год подряд действует запрет на ношение флагов и символики РФ и СССР у советских мемориалов. Это связано с проведением спецоперации по защите Донбасса. Запрет распространяется на всех, кроме дипломатов и ветеранов. В этом году административный суд Берлина разрешил демонстрацию символики только во время шествия «Бессмертного полка».

Наряду с этим 6 мая стало известно, что берлинские власти разрешили вывешивать флаг Украины 8 и 9 мая у советских мемориалов.