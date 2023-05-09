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ФСБ отметила рост въезжающих из стран Прибалтики, Финляндии и Польши

РБК: ФСБ заявило, что число въезжающих в Россию из стран Прибалтики, Польши и Финляндии выросло в разы
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Фото: Global Look Press/Maciej Luczniewski
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) зафиксировала рост числа въезжающих в Россию из Латвии, Литвы, Финляндии, Эстонии и Польши. Об этом 9 мая сообщает РБК со ссылкой на информацию погранслужбы ФСБ.

За первые три месяца года в целом число въездов граждан стран Евросоюза (ЕС) в Россию выросло на 11,8% по сравнению с годом ранее. В этом году европейцы уже совершили 113,9 тыс. поездов в Россию.

Чаще всего приезжали в РФ граждане Латвии, Литвы, Финляндии, Эстонии и Польши.

Граждане Финляндии въехали 23,6 тыс. раз, эстонцы посетили страну 20,7 тыс. раз. Эти показатели выросли в 3,2 и 2 раза соответственно.

Поляки стали ездить в Россию на 69% чаще, граждане Литвы — на 42,5%, а жители Латвии — на 31,7%.

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По данным погранслужбы ФСБ, за первые три квартала 2022 года россияне совершили 17,4 млн выездов за границу, это на 13,8% выше, чем годом ранее. Из них всего 4,7 млн — с целью туризма.

За это же время лидером в ЕС по числу поездок россиян стала Финляндия — за январь-сентябрь граждане РФ совершили почти 731,2 тыс. выездов в эту страну.

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