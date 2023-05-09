Редкая работа Густава Климта будет выставлена на аукцион Sotheby's

Редкую картину художника Густава Климта выставят на продажу. Торги пройдут на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке, передает телеканал «Известия». Примерная стоимость шедевра австрийского мастера — $45 млн. Картина «Остров на Аттерзее» написана в начале ХХ века. На полотне Климт изобразил воды австрийского озера. Полотно — единственный пейзаж художника, оставшийся в частной коллекции. Весенние торги аукционного дома завершатся 19 мая.

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